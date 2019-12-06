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Putin: ‘Nükleer Silah Denetimi Antlaşmasını Koşulsuz Uzatmaya Hazırız’

06.12.2019 00:22 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yürürlükte bulunan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (New START) başka koşul ve müzakere olmaksızın uzatmaya hazır olduklarını söyledi. Putin’in açıklaması Moskova’nın önceki duruşundan verdiği bir taviz olarak yorumlandı

Putin: ‘Nükleer Silah Denetimi Antlaşmasını Koşulsuz Uzatmaya Hazırız’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yürürlükte bulunan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (New START) herhangi bir koşul ve müzakere olmaksızın uzatmaya hazır olduklarını söyledi. Açıklama, Moskova’nın önceki duruşundan verdiği bir taviz olarak yorumlandı.

2010’da imzalanan ve Washington’la Moskova’nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran antlaşmanın süresi 2021’de dolacak. Antlaşmanın akıbeti ABD’nin Rusya’nın ihlal ettiği gerekçesiyle, Ağustos ayında bir başka kritik silah denetimi antlaşmasından çekilmesiyle tartışma konusu olmuştu.

Putin yetkililerle bir araya geldiği bir toplantıda yaptığı açıklamada “Rusya silahlanma yarışı başlatmak ve şu an silah bulunmayan yerlere füze yerleştirmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Rusya bu yılın sonuna kadar, mümkün olan en kısa sürede, derhal hiçbir ön koşul olmaksızın, START Antlaşması’nı uzatacak. Böylece duruşumuzla ilgili farklı yorumlar olmayacaktır” dedi.

Bundan bir ay önce Rusya tarafından yapılan açıklamada, süresi 2010 Şubat ayında dolacak olan New START antlaşmasının yerini alacak kapsamlı bir antlaşma için müzakere edecek yeterli zamanın olmadığını belirtmişti.

Kasım ayı ortasında Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı antlaşmanın süresinin uzatılmasının olası olmadığını söylemişti.

Başkan Trump, ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) Şubat ayında fesh etme kararı almıştı. New START antlaşması ABD ve Rusya arasında yürürlükte kalan son büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor.

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