Putin: ‘Nükleer Silah Denetimi Antlaşmasını Koşulsuz Uzatmaya Hazırız’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yürürlükte bulunan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (New START) herhangi bir koşul ve müzakere olmaksızın uzatmaya hazır olduklarını söyledi. Açıklama, Moskova’nın önceki duruşundan verdiği bir taviz olarak yorumlandı.

2010’da imzalanan ve Washington’la Moskova’nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran antlaşmanın süresi 2021’de dolacak. Antlaşmanın akıbeti ABD’nin Rusya’nın ihlal ettiği gerekçesiyle, Ağustos ayında bir başka kritik silah denetimi antlaşmasından çekilmesiyle tartışma konusu olmuştu.

Putin yetkililerle bir araya geldiği bir toplantıda yaptığı açıklamada “Rusya silahlanma yarışı başlatmak ve şu an silah bulunmayan yerlere füze yerleştirmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Rusya bu yılın sonuna kadar, mümkün olan en kısa sürede, derhal hiçbir ön koşul olmaksızın, START Antlaşması’nı uzatacak. Böylece duruşumuzla ilgili farklı yorumlar olmayacaktır” dedi.