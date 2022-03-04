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Putin, nükleer silahları kullanabilir mi? Çanta detayı! Her zaman yanında

04.03.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimi hafta yaptığı nükleer silah açıklaması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Putin'in açıklamasına tepkiler gelmeye devam ederken, akıllarda ise birçok soru bulunuyor. Peki Putin, nükleer silahları tek başına kullanabilir mi? İşte tüm soruların yanıtı...

Putin, nükleer silahları kullanabilir mi? Çanta detayı! Her zaman yanında

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 9. günde devam ederken, cephedeki savaşın yanı sıra, nükleer endişesi de yok değil. Öyle ki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta orduya, nükleer güçlerin savaş durumuna geçilmesi emrini vermişti. Bu talimat sonrası "Putin nükleer silahları kullanabilir mi?" sorusu akıllara gelirken, sürecin nasıl işlediği de merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

PUTİN'İN EMRİ, ENDİŞE YARATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen hafta orduya, "nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme" talimatı vermesi, muhtemel bir nükleer savaş endişesini artırırken, akla bazı soruları da getirdi.

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Rusya'da nükleer saldırı kararını Putin tek başına mı veriyor? Karar sürecinde hangi aşamalar bulunuyor? Hangi yetkililerin onayı gerekiyor? gibi sorular akıllara gelirken, Euronews Türkçe'de yer alan haber, tüm sorulara yanıt oldu.

FIRLATMA DÜĞMESİ YOK

Habere göre, nükleer silah kullanma kararını bizzat Rusya Devlet Başkanı alıyor. "Şeget" adlı küçük bir evrak çantası, her zaman devlet başkanının yanında tutuluyor. Bu çanta, başkanı Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlıyor. Fakat bu çantada silahların fırlatılmasını sağlayacak düğme yok.

EMİRLER GENELKURMAYA GİDİYOR

Ama "Şeget" sayesinde, alınan kararlar ya da emirler Genelkurmay'a iletiliyor. Bu aşamada nükleer füzelerin fırlatılması için iki seçenek bulunuyor.

Birincisi; Yetkilendirme kodları, fırlatma prosedürlerini yürütecek silah komutanlarına doğrudan gönderebiliyor.

Bu gerçekleşemezse, Genelkurmay Başkanlığı tüm acil komuta noktalarını atlayıp, füzeleri doğrudan fırlatıyor.

Füzeler karadan, denizaltılardan ve uçaklardan ateşlenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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