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Putin o belgeyi imzaladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı" dedi.

Putin o belgeyi imzaladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.

Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
putin vize Lavrov Türkiye

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