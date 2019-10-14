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Putin: “Orta Doğu’da istikrar için Moskova-Suudi Arabistan ile koordinasyon gerekiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan ile Rusya arasında istikrarın sağlanması için koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Prens Muhammed Bin Selman ile El-Yemame Sarayı’nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan ile Rusya arasında istikrarın sağlanması için koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Prens Muhammed Bin Selman ile El-Yemame Sarayı’nda bir araya geldi. Başkanlık tarihinde ikinci kez Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştiren Putin, Rusya ile Arabistan arasında gelişen ticaret hacmine dikkat çekti. Putin, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle ilgili ise, “Kral Selman ile müzakereler başlatarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da güvenlik ve istikrarı sağlamak için Rus-Suudi koordinasyonunun gerekli bir unsur olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Suudi Arabistan’ın gelecek yıl G-20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Putin, Suudi Arabistan ile Japonya’da gerçekleşen G-20 Zirvesi’nde petrol pazarında istikrarın oluşması anlamında anlaşmalar sağlandığını ve niyetlerinin bu anlaşmaları uzatmak olduğunu ifade etti. Putin, Kral Selman’a Rus-Suudi ticaret pazarının 10 milyar doların üstüne çıktığını söyleyerek, “Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında Rus-Suudi iş yelpazesini genişletmek için gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz” dedi.
Basın açıklamasında Suriye konusunda ise açıklama yapılmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı konusu tüm dünya kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Putin ve Selman’ın basın toplantısında bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Kral Selman ve Putin görüşmede petrol, ikili işbirlikleri, Orta Doğu sorunu, Suriye’de yaşanan olaylar, Filistin meselesi gibi birçok konuda özel görüşme gerçekleştirirken, basın toplantısında ise ikili özel görüşmeye dair basına bilgi vermedi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Kral Selman’ın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği terör operasyonunu akşam yemeğinde detaylıca görüşeceklerini açıkladı.
İki ülke arasında tarım, petrol, enerji, eğitim, kültür gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

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