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Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

19.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayin nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin -20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı. Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı. Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

BUZLU SUDAN ACELEYLE ÇIKTI

Görüntüde buzlu suya giren Putin aceleyle çıktı. Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

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