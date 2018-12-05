Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun telefonlarını “onun seçim kampanyasında ve Kerç boğazındaki provokasyonla ilgili basit planında yer almak istemediği” için açmadığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun telefonuna yanıt vermemesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Putin “Mesele Benim Pyotr Alekseyeviç’le konuşmak istememem değil. Onun seçim kampanyasında yer almak istemediğimden konuşmuyorum” dedi.

"BU BASİT PLANDA YER ALMAK İSTEMİYORUM"

Poroşenko’nun “ustaca biçimde kriz ve provokasyonlar yarattığını, bunların sorumluluklarını da Rusya’ya yüklediğini” savunan Putin “Daha sonra da oluşan sorunları harika biçimde çözdüğünü göstermeye çalışıyor. Bu basit bir plan ve ben de bu planda yer almak istemiyorum, almayacağım da” diye konuştu.

Putin, G20 zirvesinden sonra yaptığı açıklamada, “Poroşenko ile konuşmadık, ancak bu her türlü iletişimi keseceğimiz anlamına gelmiyor” demişti.

POROŞENKO, 'ULAŞAMIYORUM' DEMİŞTİ

Poroşenko, Kerç Boğazı’ndaki gerginlik sonrasında Putin’i aradığını ancak yanıt alamadığını söylemişti.

