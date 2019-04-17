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Putin, Rahman ile Orta Asya güvenliğini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Orta Asya'daki güvenlik durumunu müzakere etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'dan gelen tehditler dahil olmak üzere Orta Asya'daki güvenlik durumuna dikkati çekerek, Tacikistan'daki Rus askeri üssünün bölgede istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Kremlin'de yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Tacik Cumhurbaşkanı Rahman ile Orta Asya’daki güvenlik durumunu ele aldıklarını belirten Putin, "Elbette müzakereler esnasında İmamali Rahman ile Afganistan topraklarından gelen tehditler dahil olmak üzere Orta Asya’daki güvenlik meselesini detaylı olarak ele aldık." dedi.

Putin, Rusya ile Tacikistan'ı hem ikili ilişkiler temelinde hem de Kolektif Güvenlik Antlaşması çerçevesinde savunma, askeri-teknik, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele konularında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını vurguladı.

Tacikistan'da bulunan Rus askeri üssünün varlığına da değinen Putin, "İki taraf da 201. Rus askeri üssünün Orta Asya bölgesinde barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

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