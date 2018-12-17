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Putin'den çok ilginç 'rap müzik' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın rap müziği yasaklamak yerine kontrol altına alıp öncülüğünü yapması gerektiğini söyledi.

Putin'den çok ilginç 'rap müzik' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz cumartesi günü St Petersburg kentinde hükümetin yasaklama girişimlerinde bulunduğu rap müzik hakkında açıklamalar yaptı.

'Bir şeyi durdurmak imkansızsa ona öncülük etmeli ve yön vermeliyiz' diyen Putin, rap şarkıcılarını ve müziği yasaklamanın kötü etkileri olabileceğini söyledi.

Rap müziğin seks, uyuşturucu ve isyan temalı olduğunu belirten Putin, rapin bir ulusun yozlaşmasını başlatabilecek etken olabileceğini ima etti ve uyuşturucu propagandasının küfürlü sözlerden daha kötü olduğunu vurguladı.

RUSYA'DA RAP MÜZİĞİ AKIMI

Rap şarkıcısı Husky'nin tutuklanması ve birçok yerel yönetim ve işletmenin rap müziği yasaklaması Rus gençleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Ünlü rapçi Husky, müziğinde Rusya siyasetini ve yönetimini eleştirmesiyle tanınıyor.

Husky’nin 12 gün hapis cezası alması Rusya’da tepkilere neden olmuştu.

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Rap rap müzik putin yasak kontrol

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