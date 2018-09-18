HABER

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile TSK tarafından 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, İsrail uçaklarının dün Lazkiye yakınlarında, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirdiği İl-20 uçağı ve içerisindeki 15 Rus askerinin öldüğü trajedi ile ilgili açıklamada bulundu.

Putin "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

'TRAJİK TESADÜFLER ZİNCİRİNE BENZEYEN BİR DURUM VAR GİBİ'

Putin, TSK'nın Rus Su-24 uçağını düşürmesi ile İl-20 faciasının birbirinden farklı durumlar olduğunu ve karşılaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Putin "O zaman Türk uçağı bilinçli olarak uçağımızı vurmuştu. Burada trajik tesadüfler zincirine benzeyen bir durum var gibi. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" dedi.

'CEVABIMIZI VERECEĞİZ'

Konuya ciddi yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Putin olayın ardından Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliklerini arttırılacaklarını da ifade etti.

Putin "Bu adıma cevap vermeye gelince, cevabımızı vereceğiz. Cevabımız öncelikle Suriye'deki Rus güçlerimiz ve üslerimizin güvenliklerini arttırmak şeklinde olacak. Bu adımlar herkesin hissedeceği türden olacak" dedi.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
İdlib Anlaşmasına Şam ve Muhaliflerin Tepkisiİdlib Anlaşmasına Şam ve Muhaliflerin Tepkisi
Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Rusya Türkiye Jet uçak düşürme israil TSK

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Okuyucu Yorumları 5 yorum
İsrail ve Türkiye ortadoğunun belası iki Amerikan uydusudur..ikiside müslüman düşmanı devlettir..Bütün kan ve gözyaşlarından sorumludur
rusya hiç bir bok yiyemez. israilin arkasında ABD var. bizde rusya güveniyor ama boş
Ruslar biraz kalın kafalıdır olaylara çabuk sinirlenirler..fakat şanslılarki putin gibi zeki ve soğuk kanlı bir lidere sahipler..ortadoğudaki bu savaşın uzun vadede rusların avantajlı çıkacağını düşünüyorum..
sen ne ayaksın o zaman
Rus uçağı ben dusurdum dedikten sonra biri dansoz kimi kivirmis feto hocam dusurdu demisti
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım

Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım

Kol kaslarını büyütmek için bakın bu kez ne yaptı

Kol kaslarını büyütmek için bakın bu kez ne yaptı

Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.