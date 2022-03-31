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Putin 'ruble', Almanya ve Fransa 'euro' diyor... İki ülkeden Rusya'ya rest! Reddettiler

31.03.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı için rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamış ve "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" demişti. Bu gelişmenin ardından Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya rest geldi. İki ülke Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti. Her iki ülke de ödemelerin 'euro' ile yapılacağını bildirdi. Şimdi gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlanıyorlar.

Putin 'ruble', Almanya ve Fransa 'euro' diyor... İki ülkeden Rusya'ya rest! Reddettiler

Rus gazının rubleyle ödenmesi konusuyla alakalı ülkeler arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" demişti. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, başkent Berlin'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'dan Putin'in kararına ilişkin açıklama geldi.

"ALMANYA TÜM SENARYOLARA HAZIR"

Habeck, Almanya'nın "Rus doğal gazı konusunda Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi de dahil olmak üzere tüm senaryolara" hazır olduğunu vurguladı.

"ÖDEMELER AVRO İLE YAPILACAK"

Putin'in Rus gazı ödemelerinin rubleyle ödenmesi konusunda "şantajını" kabul etmeyeceklerini belirten Habeck, söz konusu ödemelerin avro ile yapılacağını bildirdi.

Fransa ve Almanya'nın günlük olarak koordine olacağını ifade eden Habeck, "Rusya'nın Avrupa'yı bölme çabalarının başarısız" olacağını savundu.

Habeck, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarındaki boşlukların kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"FRANSA VE ALMANYA, AVRUPA'YA RUSYA'DAN GAZ AKIŞININ KESİLMESİ SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa ve Almanya'nın Avrupa'ya Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlandığını, iki ülkenin Moskova'nın talebini reddettiğini söyledi.

Le Maire, Rusya ile avro olarak yapılan gaz sözleşmelerinin avro olarak ödeneceğini bildirdi.

PUTİN'İN RUS GAZI ÖDEMELERİNİN RUBLEYLE YAPILMASI KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank’ta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.

Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Euro Rus Rublesi Almanya Fransa Rusya Vladimir Putin
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