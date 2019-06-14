HABER

Putin-Ruhani görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Suriye'de bölgenin istikrarı için yapılanlar) Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır" - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Terörizmle mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında çok iyi bir iş birliğine sahibiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgenin istikrara kavuşturulması konusunda yapılanların Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak başarısı olduğunu bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve sonrasında Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Putin, Rusya ile İran arasında çok yönlü ve taraflı ilişki bulunduğunu belirterek, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti.

Putin, "İran'ın aktif pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlediğini belirterek, "Terörizmle mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında çok iyi bir iş birliğine sahibiz." ifadesini kullandı.

Ruhani, dış etkenlerin varlığı ve dış yaptırımlar nedeniyle bölgedeki ülkeler arasında etkileşime duyulan ihtiyacın arttığını dile getirdi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Muratlı'da, Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık talihlisi merak konusuMuratlı'da, Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık talihlisi merak konusu
Başkan Kanar’a tarihi görevBaşkan Kanar’a tarihi görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.