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Putin Rus ve Ermeni Liderlerle Görüştü

11.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Putin Rus ve Ermeni Liderlerle Görüştü

Moskova’daki liderler zirvesinde ateşkes anlaşmasının uygulanmasında aksayan yönler ele alındı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini ilk kez biraraya getirdiği mini bir zirve düzenledi. Zirve, taraflar arasında savaşı bitirmek için varılan anlaşmayı riske atan sorunları giderme amacı taşıyordu.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında altı hafta süren çatışmalar Rusya arabuluculuğunda varılan bir ateşkesle askıya alınmış, ateşkes Azerbaycan’a toprak kazandırmıştı. Anlaşmanın ardından Ermenistan’da birçok yetkili halkın tepkisi nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ancak taraflar arasında gerilim halen devam ediyor. Her iki tarafın da savaş esirlerini hala elinde tutması ve bölgede oluşturulacak ulaşım koridorunun niteliği hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

Putin zirvede, Moskova’nın bölgede barış gücü konuşlandırmasını içeren ateşkes anlaşmasının ciddi ihlaller olmaksızın uygulandığını ve görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi.

Bölgenin kalkınması için ortak bir deklarasyon imzalandığını kaydeden Putin, bunun bölgede taraflar arasında ekonomik ilişkiler kurmak ve ulaşım altyapı projeleri geliştirmek gibi somut adımları içerdiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise savaş esirlerinin takası konusunda anlaşmaya varılamadığını kaydetti. Ancak hem Paşinyan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, diğer alanlardaki ilerlemeye dikkat çekti ve ekonomik hedeflerle altyapı hedefleri konusunda olumlu konuştu.

Aliyev, Azerbaycan’ın Ermenistan toprakları içinde kalan ve Türkiye ile İran’a sınırı olan Nahcivan ile son 30 yılda ilk kez demiryolu bağlantısı kurulacağını söyledi.

Zirvede Paşinyan ve Aliyev’in el sıkışmaması dikkat çekti.

Dağlık Karabağ uluslararası alanda Azerbaycan’a ait olarak tanınıyor ancak hem etnik Ermeniler hem de Azeriler bu bölgeyi kendi tarihi toprakları olarak görüyor. 1990’larda bölgede yapılan çok daha büyük bir savaş binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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