Putin Rus ve Ermeni Liderlerle Görüştü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini ilk kez biraraya getirdiği mini bir zirve düzenledi. Zirve, taraflar arasında savaşı bitirmek için varılan anlaşmayı riske atan sorunları giderme amacı taşıyordu.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında altı hafta süren çatışmalar Rusya arabuluculuğunda varılan bir ateşkesle askıya alınmış, ateşkes Azerbaycan’a toprak kazandırmıştı. Anlaşmanın ardından Ermenistan’da birçok yetkili halkın tepkisi nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ancak taraflar arasında gerilim halen devam ediyor. Her iki tarafın da savaş esirlerini hala elinde tutması ve bölgede oluşturulacak ulaşım koridorunun niteliği hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

Putin zirvede, Moskova’nın bölgede barış gücü konuşlandırmasını içeren ateşkes anlaşmasının ciddi ihlaller olmaksızın uygulandığını ve görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi.

Bölgenin kalkınması için ortak bir deklarasyon imzalandığını kaydeden Putin, bunun bölgede taraflar arasında ekonomik ilişkiler kurmak ve ulaşım altyapı projeleri geliştirmek gibi somut adımları içerdiğini söyledi.