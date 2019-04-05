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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Konsey toplantısında, Suriye'deki durum ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti dahil Suriye'deki durum ele alındı.
Ayrıca açıklamada, gelecek hafta Rusya ve Türkiye arasında yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye krizine ilişkin çözüm planı sunduğu iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu planın incelenebileceğini bildirmişti.
Netanyahu, dün aralarında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ve Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de bulunduğu bir heyetle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Güvenlik Konseyi Suriye

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