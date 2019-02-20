Putin: ‘Rusya Kendi İnternetini Kurmalı’

Rus haber ajanslarına göre, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ülkesinin Batı tarafından küresel internete erişimini kesmeye yönelik olası girişimlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Putin, bunun için de Rusya’nın kendi internetini kurması önerisini ortaya attı.

Tass haber ajansının bildirdiğine göre Putin, “Bence onlar (yabancı ülkeler) böyle bir şey yapmadan önce iyice düşüneceklerdir ama Rusya’nın internete erişiminin kesilmesi yönünde teorik bir olasılık var” dedi. Rus lider bu yüzden de hiç kimseye bağımlı olmayan, kendi kendine yetecek internetlerini oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Putin, “Ortaklarımız adına, ne gibi çözüm planları olduğu konusunda konuşamam ama bence bu onlara da büyük zarar verecek” dedi.

Putin’in açıklamaları, Rus milletvekillerinin yabancı müdahalelere karşı internet üzerinde daha sıkı denetim getirilmesini desteklemesinin ertesine denk geldi. Bazı çevreler, taslak düzenlemenin Rusya’da internete sekte vurabileceği ve muhalefeti bastırmada kullanabileceği eleştirisinde bulunuyor.

Söz konusu tasarı, Rusya’da internet trafiğinin ve verilerin devlet otoriteleri tarafından kontrol edilen noktalara yönlendirilmesini amaçlıyor ve Rusya’nın yabancı internet altyapısıyla bağlantısı kesilse bile internetin çalışmasına imkan verecek ulusal bir İnternet Adresi Sistemi (Domain Name System) kurulmasını öneriyor.

