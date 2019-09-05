Putin: ‘Rusya Yeni Füzeler Üretecek’

Geçen ay Amerika 500 kilometre uzakta bir hedefi vuran füze denemesi yapmıştı. Anlaşmadan çıkmasaydı Amerika yasak nedeniyle bu denemeyi gerçekleştiremeyecekti.

Rusya Cumhurbaşkanı, Amerika’nın füzeleri Japonya ve Güney Kore’ye konuşlandırmasından endişeli olduğunu belirtti. Zira bu füzeler bu ülkelere konuşlandırılırsa, etki alanları Rusya’nın bir bölümünü kapsayacak.

Rusya’da bir ekonomik forumda konuşan Putin, Moskova’nın Amerika’ya silah yarışını azaltma çağrısı yaptığını fakat Washington’un buna yanıt vermediğini söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş döneminde imzalanan nükleer anlaşmayla yasaklanan füzeleri üreteceklerini açıkladı. Putin, bununla birlikte Amerika kendi füzelerini bazı ülkelere konuşlandırmazsa, Rusya’nın da konuşlandırma yapmayacağını kaydetti.

1987 yılında imzalanan antlaşma 500 ila 5500 km menzile sahip karadan havaya tüm orta menzilli füzelerin geliştirilmesini yasaklıyordu.

Vladivostok kentinde konuşan Putin, “Elbette bu tür füzeler üreteceğiz” ifadesini kullandı; bununla birlikte Amerika aksini yapmadığı sürece kendilerinin de yeni füze konuşlandırmayacaklarını söyledi.

Putin, “Pentagon’un başındaki ismin, Amerika’nın bunları Japonya ya da Güney Kore’ye konuşlandırmak istediğini söylemesi, bizi üzüyor ve bu bir endişe kaynağı” dedi.

Putin, Başkan Donald Trump’a bir telefon konuşmasında, Moskova’nın geliştirmekte olduğu hipersonik nükleer silah satın almayı önerdiğini de kaydetti.

Putin, Trump’ın teklifi reddettiğini ve Washington’un kendi silahını yapmakta olduğunu kaydettiğini belirtti.

Putin silah yarışının uzaya sıçramasından endişe ettiğini Washington’un yeni bir uzay silahı üretebileceğini de bildirdi.

