Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edilen saldırganları ortaya çıkarmasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın Pazar günü telefon konuşması yaptıklarını ve bu konuşma sırasında Putin'in Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya'nın St Petersburg şehrinde yılbaşı gecesi "terör saldırısı" planlayan saldırganla ilgili istihbarat, ABD'nin istihbarat örgütünden Rus istihbaratına iletildi.

Rus Tass haber ajansına göre Rus istihbarat örgütü FSB, St Petersburg'daki kalabalık kutlama sırasında saldırı düzenlemeyi planlayan iki Rus vatandaşı tutuklandı ve planları da ortaya çıkarıldı.

Putin ve Trump'ın telefon konuşmaları bugüne kadar çoğunlukla ticari ilişkilerle, Suriye'yle ve Kuzey Kore'yle ilgiliydi.

Aralık 2017'de de Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamaya göre Putin, yine St Petersburg'da bir "terör saldırısını engelleyen istihbaratı verdiği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etmişti.