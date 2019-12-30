HABER
  4. Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

30.12.2019 06:57 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edilen saldırganları ortaya çıkarmasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edilen saldırganları ortaya çıkarmasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın Pazar günü telefon konuşması yaptıklarını ve bu konuşma sırasında Putin'in Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya'nın St Petersburg şehrinde yılbaşı gecesi "terör saldırısı" planlayan saldırganla ilgili istihbarat, ABD'nin istihbarat örgütünden Rus istihbaratına iletildi.

Rus Tass haber ajansına göre Rus istihbarat örgütü FSB, St Petersburg'daki kalabalık kutlama sırasında saldırı düzenlemeyi planlayan iki Rus vatandaşı tutuklandı ve planları da ortaya çıkarıldı.

Putin ve Trump'ın telefon konuşmaları bugüne kadar çoğunlukla ticari ilişkilerle, Suriye'yle ve Kuzey Kore'yle ilgiliydi.

Aralık 2017'de de Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamaya göre Putin, yine St Petersburg'da bir "terör saldırısını engelleyen istihbaratı verdiği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etmişti.

Pazar günü gerçekleşen telefon konuşması sırasında Putin'in de "ABD'ye yönelik herhangi bir terör tehdidiyle ilgili bilgi alması durumunda Moskova'nın Washington'ı bilgilendirme sözü verdiği" belirtildi.

Rusya ile ABD arasında, Soğuk Savaş sonrası düzeltilmeye çalışılan ilişkiler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası gerilmişti. ABD istihbaratı, Trump'ın seçildiği 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi olduğu sonucuna vardığı araştırmasını açıkladığında gerilim daha da büyüdü.

Ancak tüm bunlara rağmen Trump ve Putin'in ikili ilişkilerinin iyi olduğu görünüyor. İki lider, "terörle mücadelede birlikte hareket etme" konusunda birbirlerine söz verdi.

Putin'in daveti sonrası Trump, Mayıs ayındaki "Zafer Günü" kutlamalarına da katılabileceğini söylemişti.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Teksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldüTeksas'ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü
Teksas’ta Kiliseye Silahlı SaldırıTeksas’ta Kiliseye Silahlı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Putin'den Trump'a teşekkür!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Bangladeş’de soğuk hava 50 can aldı

Ülkede soğuk hava 50 can aldı

Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı

Binlerce kişi için tahliye uyarısı

ABD’de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı! 5 yaralı

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.