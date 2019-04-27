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Putin: "Şam, Tahran ve Moskova yeni anayasa komisyonu için çok çabaladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Çin’de temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’den Ukrayna’ya, Amerika’dan Çin’e tüm dünyadaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Çin temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ABD arasında yaşanan ekonomik ve ticari gerilimi değerlendirerek, "Kimse ekonomik kısıtlamalar veya ticaret savaşları istemez.

Çin’de temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’den Ukrayna’ya, Amerika’dan Çin’e tüm dünyadaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çin temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ABD arasında yaşanan ekonomik ve ticari gerilimi değerlendirerek, "Kimse ekonomik kısıtlamalar veya ticaret savaşları istemez. Dünyanın neredeyse yüzde 100’ü buna karşı. Dünya kamuoyu ekonomik savaşların küresel istikrarsızlığa yol açtığını düşünüyor" diyerek ABD’nin Çin’e uyguladığı yaptırımları eleştirdi. Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri de değerlendiren Putin 2 ülke arasında karşılıklı çıkarlara dayalı iletişim ve etkileşim olduğunu söyledi. Diğer taraftan ABD’nin İran’a ticaret serbestisi uyguladığı 8 ülkeye tekrar ticaret yasağı getirmesini değerlendiren Putin, "OPEC ile Temmuz 2019 tarihine kadar anlaşmamız var. ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararı Mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek. Dünya enerji piyasasının buna göstereceği tepkiyi hayal bile edemiyorum" dedi.

Putin’den Suriye açıklaması
Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya tarafından Suriye’de yeni anayasa için komisyon oluşturma sürecine de değinen Putin, "Şam, Tahran ve Moskova Anayasa komisyonu oluşturmak için ellerinden geleni yaptı. İdlib’te teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Çünkü bölgedeki risklerin azaltılması gerekiyor" ifadelerini kaydetti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmelere de değinen Putin, Çin ziyaretinde muhatabına görüşmenin detayları hakkında bilgi verdiğini açıkladı.
Ukrayna’daki durumu da ele alan Putin, Rusya’nın tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti.

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