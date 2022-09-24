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Putin 'savaşın ekran yüzü'nü görevden aldı!

24.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişiminin ardından operasyonlara dair bilgi vermek için ekranlara en çok çıkan iki isimden biri olan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov görevden alındı. Putin'in talimatıyla görevden alınan Bulgakov'un başka bir görevde yer alması bekleniyor.

Putin 'savaşın ekran yüzü'nü görevden aldı!

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev’i atadı.

DARAS

BAŞKA BİR GÖREVDE YER ALACAK

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’u görevden aldı. Bulgakov’un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev’in atandığı duyuruldu.

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SAVAŞIN EKRAN YÜZÜYDÜ

Mihail Mizintsev, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti. (İHA)

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Rusya savaş putin
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