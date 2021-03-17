"Putin Seçimlere Müdahalenin Bedelini Ödeyecek"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 2020 ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump lehine çevirme girişiminin sonuçlarına katlanacağını söyledi.

"Bedel ödeyecek" diyen Biden, ABC kanalında bugün yayınlanan röportajında Putin’e karşı adımların ne zaman atılacağı sorusuna da, “Kısa süre sonra göreceksiniz” şeklinde yanıt verdi.

Biden’ın açıklamaları, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi’nin dün yayınladığı 15 sayfalık raporun ardından geldi. Amerikalı istihbarat yetkilileri raporda, 2020 başkanlık seçimleri sürecinde ikinci dönem başkanlık için yarışan eski Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın lehine işleyecek, Biden hakkında yanıltıcı ve asılsız iddialar yayma girişimlerinin Rusya’dan geldiğini açıkladı. Raporda ayrıca bu girişimlerin Rusya lideri Putin tarafından yönetilmiş olabileceği de dile getirildi.

Rus yetkililer Amerikan istihbaratının bu iddialarını “dayanaksız” olarak nitelendirerek reddetti.

Biden’a göre Putin ‘’katil’’

Putin ile geçmişten gelen bir ilişkisi olduğunu kaydeden Biden, “Putin'i nispeten iyi tanıyorum. Yabancı liderlerle ilişkilerde kendi deneyimime göre en önemli şey karşı tarafı tanımak” dedi.

Rus lider Putin’in “ruhsuz” olduğunu savunan Biden, Putin’in bir katil olduğunu düşünüp-düşünmediği sorusuna ise, “Evet, öyle düşünüyorum” yanıtını verdi.

Ancak Biden ABC’ye verdiği röportajda bir taraftan da, iki ülkenin nükleer silahsızlanma çalışmaları da dahil çeşitli ortak çıkarları olduğuna vurgu yaptı.

