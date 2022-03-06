Putin sinyali vermişti! Dün açıkladı, bugün devre dışı bırakıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon emrini vermişti. Dünyada birçok ülkeden tepkiler ve yaptırımların geldiği Rusya'dan ise geri adım gelmedi. Ukrayna'da yüz binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı. İki ülke arasında iki kere müzakereler gerçekleşti ancak dünyanın beklediği ateşkes kararı bu müzakelerden çıkmadı. Savaşın 11. gününde ise Rusya Ukrayna'ya ait bir askeri havaalanını daha kullanılmaz hale getirdiğini duyurdu.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi. Bu gelişmeninin ardından akıllara Putin'in dün yaptığı açıklama geldi. Rus ordusunun askeri operasyonunun sadece Donbas ile sınırlı olamayacağını, çünkü Ukrayna güçlerinin sürekli silah kaynağı aldığını hatırlatan Putin, bu nedenle Rus ordusunun başka bir yola giderek ilk olarak Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef aldığını söylemişti.



