Putin, Sırp mevkidaşıyla Balkanlar'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Putin, Kremlin Sarayı'ndaki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Vucic ile Balkanlar'daki durumu konuşacaklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ve yatırımların arttığını belirten Putin, “Bölgedeki durum ile ilgili olarak da görüşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Vucic ise Sırbistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin yapıcı ve açık olduğuna dikkat çekerek, iki ülke ilişkilerinin uluslararası seviyede de iyi olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukukun korunması ve Sırbistan’ın hayati öneme sahip ulusal ve devlet çıkarları hususundaki pozisyonundan dolayı Putin’e teşekkür eden Vucic, “Batı Balkanlar'da durum çok sıkıntılı. Barış ve istikrarı destekleme, uzlaşmaya varma arzumuza rağmen Sırbistan devlet olarak her gün pek çok provokasyonla karşı karşıya." dedi.

Vucic, Kosova meselesinde çözümden çok uzak olduklarını belirterek, askeri tarafsızlığı korumayı sürdüreceklerini vurguladı.

