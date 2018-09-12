Putin: ‘Skripal Şüphelileri Sivil’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, hükümetinin İngiltere’nin eski Rus casus Sergei Skripal ve kızına Mart ayında sinir gazıyla düzenlenen saldırının arkasında olmakla suçladığı iki kişinin kimliklerini bildiğini söyledi.

Putin bu kişilerin İngiltere’nin iddia ettiği gibi askeri casus olmadıklarını, yalnızca sivil olduklarını söyledi.

Putin, “Tabii ki bu kişilerin kim olduklarına baktık. Kim olduklarını biliyoruz. Onları çoktan bulduk. Umarım ortaya çıkarlar ve kendilerini anlatırlar. Bu herkes için en iyisi olur. Bunun hiç özel bir durum olmadığını ya da suçla alakalı olmadığını, size söylüyorum. Yakın gelecekte göreceğiz” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsüyse İngiltere’nin Salisbury kentinde düzenlenen saldırıyla ilgili Rusya’dan defalarca açıklama yapmasını istediğini ancak her seferinde Rusya’nın konunun üzerini örttüğünü ve yalanlara başvurduğunu kaydetti.

İngiltere olayla ilgili Rus askeri istihbarat servisinden olduğunu açıkladığı iki kişiyi suçlamıştı.

Rusya, Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya sinir gazıyla düzenlenen saldırının arkasında olduğuna dair İngiltere tarafından yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD, İngiltere’nin iki Rus vatandaşına yönelik suçlamalarına destek veren ortak bir açıklama yapmıştı.

Sergei Skripal ve kızı Mart ayında sinir gazı saldırısına maruz kalmış, kaldırıldıkları hastanede haftalarca tedavi gördükten sonra taburcu olmuşlardı.

Skripal ve kızının yaşadığı yer güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor.

