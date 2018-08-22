Putin: ‘Son ABD Yaptırımları Anlamsız’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin Rusya’ya yönelik son ekonomik yaptırımlarının anlamsız olduğunu söyledi. Putin, Washington’un sonunda yapıcı diyalog noktasına gelmesini umduğunu belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’yla Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Putin, geçen ay Başkan Donald Trump’la yaptığı zirveyi “pozitif” olarak değerlendirdi, ancak Trump yönetimini hala Rusya’yı yaptırımlarla hedef aldıkları için suçladı.
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Putin zirveyle ilgili “Kimse tüm tartışmalı konuların iki saatlik bir görüşmeyle çözülmesini beklemiyordu, ancak doğrudan görüşme ve görüş alışverişi her zaman faydalıdır” ifadelerini kullandı.
Putin, ilişkilerde sadece ABD başkanının duruşunun değil, geniş anlamda siyasi yapının ve ‘yönetici sınıfın’ etkili olduğunu kaydetti.
ABD’nin kısıtlamalarının amacına aykırı ve anlamsız olduğunu söyleyen Putin, Moskova’nın Washington’un yaptırımların anlamsızlığını farketmesini ve yapıcı işbirliği içine girmesini umduğunu söyledi.
Trump yönetimi Rusya’ya yönelik gittikçe büyüyen yaptırım listesine son olarak Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları delmeye çalıştığı gerekçesiyle iki gemi nakliye şirketini, 6 Rus gemisini ve iki bireyi eklemişti.
Putin ayrıca Trump’ın eleştirdiği ve yaptırım uygulamakla tehdit ettiği Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili olarak projenin Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılamak için bu projeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
“Rusya, Avrupa ekonomisi için optimum tedarikçi konumunda” diye konuşan Putin, “Biz herhangi bir rekabete açığız ancak uluslararası normlarda adil koşullarda rekabet etmek isteriz” dedi.
Putin Rusya’nın sınırları yakınındaki NATO açılımına da yanıt vermek zorunda olduğunu kaydetti. Moskova’nın Baltık bölgesindeki uçuşların güvenliğinin sağlanması gibi konularda karşılıklı güveni arttırmak için tartışmaya açık olduğunu söyleyen Putin, NATO’nun konuyla ilgili Rusya’nın önerilerinin önünü tıkadığını belirtti.
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