Putin: ‘Son ABD Yaptırımları Anlamsız’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin Rusya’ya yönelik son ekonomik yaptırımlarının anlamsız olduğunu söyledi. Putin, Washington’un sonunda yapıcı diyalog noktasına gelmesini umduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’yla Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Putin, geçen ay Başkan Donald Trump’la yaptığı zirveyi “pozitif” olarak değerlendirdi, ancak Trump yönetimini hala Rusya’yı yaptırımlarla hedef aldıkları için suçladı.

ABD’den Rusya’yı Hedefleyen Yeni Yaptırımlar

Putin zirveyle ilgili “Kimse tüm tartışmalı konuların iki saatlik bir görüşmeyle çözülmesini beklemiyordu, ancak doğrudan görüşme ve görüş alışverişi her zaman faydalıdır” ifadelerini kullandı.

Putin, ilişkilerde sadece ABD başkanının duruşunun değil, geniş anlamda siyasi yapının ve ‘yönetici sınıfın’ etkili olduğunu kaydetti.

ABD’nin kısıtlamalarının amacına aykırı ve anlamsız olduğunu söyleyen Putin, Moskova’nın Washington’un yaptırımların anlamsızlığını farketmesini ve yapıcı işbirliği içine girmesini umduğunu söyledi.