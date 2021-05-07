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Putin: Sputnik aşısı Kalaşnikof gibi güvenilir

07.05.2021 05:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik’in “Kalaşnikof gibi güvenilir” olduğunu söyledi.

Putin: Sputnik aşısı Kalaşnikof gibi güvenilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in "Kalaşnikof gibi güvenilir" olduğunu söyledi.

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor.

Mr Putin said Russia's vaccines were among the most reliable and safe

Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor.

Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.

Öte yandan çok sayıda ülke, geliştirilen aşılara dair fikri mülkiyet haklarını askıya almayı tartışıyor.

Bugüne kadar Hindistan ve Güney Afrika'nın başını çektiği cepheye ABD'nin de katılmasıyla konu tekrar dünya liderlerinin gündemine girdi.

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