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 PUTİN: SURİYE'DE BARIŞ, SADECE DİPLOMATİK YOLLARLA MÜMKÜN OLABİLİR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenliyor.

"SURİYELİLER KENDİ KADERLERİNİ KENDİLERİ TAYİN ETMELİDİRLER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın Türkiye'nin İran'ın Astana formatı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde Suriye topraklarının büyük bir bölümü teröristlerden arındırıldı. Ve ülke adım adım barışa ilerliyor. Suriye'de barış, sadece diplomatik yollarla mümkün olabilir. Suriyeliler kendi kaderlerini kendileri tayin etmelidirler" dedi.

"ORADA ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ GİBİ GEÇİCİ BİR TEDBİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
"Radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor" diyen Putin, "Bu hedef de güncel bir hedeftir. Sayın Erdoğan ile bizim Avrupalı meslektaşlarımızı, Rus-Türk muhtırasının hayata geçirilmesiyle ilgili bilgilendirdik. Orada çatışmasızlık bölgesi gibi geçici bir tedbir olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin bu silahsızlanmış olan bölgeden, hem muhaliflerin hem ağır silahların çekilmesi için çaba sarf edeceğini ümit ediyoruz. Bizim Türk partnerimiz elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

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-Putin'in açıklamaları

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