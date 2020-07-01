Putin: “Suriye’de Muhalif Taraflar Doğrudan Diyaloğa Girmeli”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla yapılan Suriye konulu toplantıda, Türk ve İranlı yetkililere, Suriye’deki muhalif güçler arasında diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye, İdlib’de ve Suriye’nin diğer bölgelerinde terör unsurlarının hala mevcut olduğunu hatırlatan Putin ayrıca, “Suriyeliler arasında kapsayıcı bir diyalog, Cenevre’deki anayasa komitesi çerçevesinde aktif bir şekilde teşvik edilmeli. Tarafların bir araya gelerek doğrudan diyaloğa geçmelerine yardımcı olmak için bu süreci desteklemeyi öneriyorum” dedi.

Rusya ve İran, Suriye’de dokuz yıldır devam eden iç savaşta Suriye rejimi lideri Beşar Esat güçlerini desteklerken Türkiye, muhalif güçlerin yanında saf tutuyor. Taraflar, 2017 yılında başlatılan diplomatik müzakereler çerçevesinde çatışmaları durdurma kararı aldı.

Çarşamba günü yapılan telekonferans sonucunda ortak bir açıklama yayınlayan üç ülkenin liderleri, Suriye’deki savaşa askeri bir çözüm olmadığı, sorunların ancak siyasal bir süreçle sonuçlandırılabileceği hususunda görüş birliği beyan etti.