Putin: “Suriye’de Muhalif Taraflar Doğrudan Diyaloğa Girmeli”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla yapılan Suriye konulu toplantıda, Türk ve İranlı yetkililere, Suriye’deki muhalif güçler arasında diyalog kurulması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye, İdlib’de ve Suriye’nin diğer bölgelerinde terör unsurlarının hala mevcut olduğunu hatırlatan Putin ayrıca, “Suriyeliler arasında kapsayıcı bir diyalog, Cenevre’deki anayasa komitesi çerçevesinde aktif bir şekilde teşvik edilmeli. Tarafların bir araya gelerek doğrudan diyaloğa geçmelerine yardımcı olmak için bu süreci desteklemeyi öneriyorum” dedi.
Rusya ve İran, Suriye’de dokuz yıldır devam eden iç savaşta Suriye rejimi lideri Beşar Esat güçlerini desteklerken Türkiye, muhalif güçlerin yanında saf tutuyor. Taraflar, 2017 yılında başlatılan diplomatik müzakereler çerçevesinde çatışmaları durdurma kararı aldı.
Çarşamba günü yapılan telekonferans sonucunda ortak bir açıklama yayınlayan üç ülkenin liderleri, Suriye’deki savaşa askeri bir çözüm olmadığı, sorunların ancak siyasal bir süreçle sonuçlandırılabileceği hususunda görüş birliği beyan etti.
Suriye’de anayasa oluşturulması için kurulan komitenin de Ağustos’ta bir araya gelmesi planlanırken liderler, Suriye konulu bir başka toplantının, salgın sürecinin el vermesi halinde İran’da düzenlenmesi kararı aldı.
Rusya, Türkiye ve İran liderleri ayrıca ekonomik ilişkilerini de güçlendirme yönünde vaatte bulundu.
Türkiye ile Rusya, Suriye’de süregelen şiddet sonucu yaklaşık bir milyon kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından Mart ayında yaptıkları anlaşmada ülkenin kuzeybatısında, İdlib’deki çatışmaları durdurma kararı almıştı. Ancak bu ay bölgede muhalif güçlerin elinde tuttuğu bir köye hava saldırısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferansta yaptığı konuşmada Suriye’deki iç savaşa kalıcı bir sonuç gerektiğine dikkat çekerek Suriye’nin siyasal birliği ve sınır güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yse ABD ordusunun Suriye’deki varlığının meşru olmadığını savundu, Amerikalı yetkililere askerlerini bir an önce bölgeden geri çekmeleri çağrısını yaptı.
Ruhani ayrıca ‘yasal hükümet’ olarak nitelendirdiği Esat rejimine desteğini bir kez daha ifade etti.