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  4. Putin Tebrik İçin Formalitelerin Sona Ermesini Bekliyor

Putin Tebrik İçin Formalitelerin Sona Ermesini Bekliyor

22.11.2020 21:05 | Son Güncelleme:
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Putin Tebrik İçin Formalitelerin Sona Ermesini Bekliyor

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, herhangi bir Amerika lideriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve kazanan kim ilan edilirse edilsin formaliteler sona erdikten sonra tebrik edeceğini kaydetti

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, herhangi bir Amerika lideriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve kazanan kim ilan edilirse edilsin formaliteler sona erdikten sonra tebrik edeceğini kaydetti.

Amerika Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı bir sırada Putin fazla yoruma girmekten kaçındı.

Putin’in devlet televizyonunda yapılan açıklamasında, “Amerikan halkının güvenine sahip biriyle çalışacağız” dedi.

Putin, kazananın sonuçların yasal yolla onaylanmasının ardından açıklanması gerektiğini vurguladı.

Daha önce de Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in tebrik için resmi sonuçları bekleyeceği kaydedilmişti.

3 Kasım’daki seçimde Başkan seçilen Joe Biden’ı aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bazı liderler tebrik etti. Rusya ise henüz resmen Biden’ı tebrik etmiş değil.

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Joe Biden’ın Trump’ın seçim sonuçlarına itirazıyla ilgili “sorumsuzluk” açıklmasına katıldıklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, Joe Biden’ın Trump'ın tavrıyla ilgili söylediği “inanılmaz sorumsuzluk” açıklamasıyla uyumlu olduklarını kaydetti.

Jean-Yves Le Drian, “Joe Biden’ın düşüncesine katılıyorum” ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı, Biden’ın yorumlarının gerçeği yansıttığını ve kendisinin de bunu açıkça dile getirdiğini belirtti.

Fransa Biden’ı hızlı şekilde tebrik eden ülkelerden.

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