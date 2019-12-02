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Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 20:20 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yasayla teknolojik cihazlarda yerli yazılım kullanılması zorunlu hale geldi

Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

AĞIR PARA CEZALARININ VERİLMESİ BEKLENİYOR

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
putin bilgisayar Yazılım

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