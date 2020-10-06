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Putin telefonu suratına kapatmıştı, Kremlin'den flaş açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde sıkça telefonla aramaya çalıştığı Rusya Lideri Vladimir Putin’i bıktırdı.

Putin telefonu suratına kapatmıştı, Kremlin'den flaş açıklama geldi

Rusya devlet televizyon kanalı “Rossiya-1” tarafından yayınlanan “Moskova, Kremlin, Putin” haber programında Putin’in geçtiğimiz hafta ne denli yoğun çalıştığını ekranlara getirerek, “Devlet Başkanı Vladimir Putin kabinedeki bakanlarla video konferans düzenlediği sırada bile telefonu susmuyordu.

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Toplantı ortasında çalan telefonu kaldıran Putin, öbür tarafta kimin bulunduğunu söylemeden şu anda meşgul olduğunu ve daha sonra kendisini arayacağını söyledikten sonra ahizeyi kapattı.Kimin telefon ettiği dediğimiz gibi sır kalacak, ancak Kremlin basın bürosu o gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin ile bir dizi telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu açıkladığı biliniyor. Putin’in toplantı odasındaki telefonu susmadığı gibi yardımcılarının iki de bir kendisine kağıt parçasına yazılı notlar iletmesi de dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan topraklarına saldırılarından sonra umduğunu bulamayan Ermenistan çareyi birçok dünya liderini arayıp destek istemekte bulurken, en büyük destekçileri arasında görülen Rusya ile iletişimi koparmamaya çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan defalarca Putin'i ararken, önceki gün Putin'in Paşinyan ile görüşmek istememesi Ermenistan'ı yine tüm dünyaya rezil etti. Kremlin Basın Servisi ise gece saatlerinde bir açıklama yayınlayarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü aktardı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada görüşme talebinin Erivan tarafından geldiği belirtilirken, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Putin ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

PUTİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamada, Putin'in saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği çağrısını yinelediği belirtilirken, Paşinyan ile Putin'in sivil can kayıplara da dikkat çektiği aktarıldı.

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