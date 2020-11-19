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Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi

19.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu.

Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgının tüm hızıyla yayılırken, Devlet Başkanı Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

CÜMLESİNİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.Putin video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

Kremlin basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak," Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi.

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