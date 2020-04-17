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  4. Putin'ten korkutan koronavirüs sözleri: Zirve noktasına henüz ulaşmadı

Putin'ten korkutan koronavirüs sözleri: Zirve noktasına henüz ulaşmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 19:11 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve noktasına henüz ulaşmadığını belirterek "Tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Putin'ten korkutan koronavirüs sözleri: Zirve noktasına henüz ulaşmadı

Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumunu ele aldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık merkezlerinin inşa edildiğini aktaran Putin, "Moskova’da 500 yataklı ve Nijniy Novogorod kentinde Savunma Bakanlığına ait 60 yataklı hastanenin açılışı yapıldı. Bu merkezler, birkaç haftada sıfırdan inşa edildi." ifadesini kullandı.

Putin, toplam 16 hastanenin Savunma Bakanlığınca inşa edileceği bilgisini paylaştı.

"ZİRVE NOKTASINA HENÜZ ULAŞMADI"

Virüsün yayılmasıyla ilgili yüksek risklerin bulunduğuna dikkati çeken Putin, "Zirve noktasına henüz ulaşılmadı. Vakaların sayıları, sadece Moskova’da değil ülkenin diğer bölgelerinde de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Moskova'nın ilk önce Kovid-19'un baskısına uğradığını belirten Putin, "Sadece büyük şehirlerin değil tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

Putin, tüm hastanelerin gerekli uzman sayısı ve malzemeyle donatılması gerektiğini kaydetti.

VAKALARIN YÜZDE 5'İ ÇOCUK

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova, Kovid-19 tespit edilenlerin yüzde 80’nin 60 yaş altı, yüzde 15'nin 60 yaş üstü ve yüzde 5'inin de çocuk olduğunu bildirdi.

Popova, Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, 32 bin 8 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

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