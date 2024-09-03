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Putin tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; ABD'li araştırmacılar uydu görüntülerinden buldu: Gizli silah hakkında çok konuşulacak iddia

03.09.2024 16:33
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Rusya'nın en stratejik silahlarından biri olarak kabul edilen 9M730 Burevestnik'in yeri bulundu! Nükleer güçle çalışan yeni seyir füzesi, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından "yenilmez" olarak nitelendirilmişti. Uydu görüntülerini inceleyen ABD'li iki araştırmacı, füzenin Rusya'da konuşlandığı yeri tespit ettiklerini öne sürdü.

Putin tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; ABD'li araştırmacılar uydu görüntülerinden buldu: Gizli silah hakkında çok konuşulacak iddia

Nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Füze NATO tarafından ise SSC-X-9 Skyfall olarak adlandırılıyor. ABD'li araştırmacılar, uydu firması Planet Labs'in 26 Temmuz'da çektiği görüntülerden yola çıkarak yeni füzenin muhtemel konuşlanma yerini açıkladı. Buna göre füzenin, Moskova'nın 475 km kuzeyindeki bir tesisin bitişiğindeki inşaat projesinde yer aldığı belirlendi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Araştırma ve analiz kuruluşu CNA'de analist olan Decker Eveleth, uydu görüntülerinde, yapım aşamasında olan dokuz yatay fırlatma rampası olduğunu ifade etti. Eveleth'a göre; fırlatma rampaları üç grup halinde yüksek banketlerin içine yerleştirilmiş halde bulunuyor. Böylece hem saldırılara karşı kalkan oluşturuyor hem de birindeki olası patlamanın diğerlerindeki füzeleri patlatmasını önlüyor.

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Eveleth'a göre bu alan “büyük ve sabit bir füze sistemi" için kullanılıyor. Eveleth ayrıca Rusya'nın halihazırda geliştirmekte olduğu tek büyük, sabit füze sisteminin Skyfall olduğunu öne sürdü.

İDDİA HAKKINDA SESSİZ KALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı ve Washington Büyükelçiliği, Eveleth'in iddiası ve füzenin oluşturduğu riskler hakkında yorum yapma talebine yanıt vermedi. Konu bir Kremlin sözcüsüne de soruldu. Topu Savunma Bakanlığına atan sözcü yorum yapmadı. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi de yorum yapmayı reddetti.

GÖRÜNTÜLERİ "EŞSİZ" OLARAK YORUMLADI

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde araştırmacı Jeffrey Lewis de Eveleth'ın iddiasını doğrulayıp görüntüler için “Eşi benzeri olmayan bambaşka bir şeyi gösteriyor. Rusya'nın nükleer güçle çalışan bu füzeyi geliştirdiğini elbette biliyoruz” dedi.

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"BU SAYEDE FÜZELER HIZLI BİR ŞEKİLDE FIRLATILABİLİR"

Ancak Lewis ve Eveleth, Burevestnik füzesinin Vologda'da konuşlandırılmasının Rus ordusunun nükleer silahlı füzeleri sığınaklarında stoklamasına sağlayacağını ve bu sayede füzelerin hızlı bir şekilde fırlatılabileceğini söyledi.

RUSYA: NÜKLEER SİLAH KULLANIMI KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Öte yandan Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna'yla girdiği savaşta "Batı'nın tırmanışı" olarak gördüğü duruma karşılık olarak nükleer silahların kullanımına ilişkin kurallarında değişiklik yapacağını söyledi.

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RUSYA'NIN EN STRATEJİK SİLAHLARINDAN BİRİ

Nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna nükleer silah Uydu
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