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Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattı töreni için gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 19 Kasım'da İstanbul'da tören yapılacak

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Erdoğan ve Putin’in katılımıyla 19 Kasım'da İstanbul’da tören gerçekleştirileceği bildirildi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluştuğu belirtilen açıklamada, ilk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğal gazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın iş birliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in program dolayısıyla gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

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