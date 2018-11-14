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Putin TürkAkım için İstanbul'da düzenlenecek törene katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle 19 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da bir tören düzenleneceği bildirildi.

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle 19 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da bir tören düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, "Rus doğalgazını ülkemize ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşmaktadır. İlk hattın ülkemize, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevki gerçekleştirmesi öngörülmektedir. TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu'ndan alınacak doğalgazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesi öngörülmektedir. TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın işbirliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır. " bilgilerine yer verildi.
Düzenlenecek törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel meselelerin de ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

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