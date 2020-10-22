Putin: ‘‘Türkiye ve Rusya Orta Yolu Bulmalı’’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Valdai Kulübü’nün yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Rusya ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, ancak anlaşmazlıkları aşmak için orta yolu bulmaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert görünmekle birlikte esnek bir siyasetçi olduğunu belirten Putin, Erdoğan’ın Rusya’nın güvenilir bir ortağı olduğunu söyledi.
Putin ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da meydana gelen çatışmalarda Moskova’nın tahminine göre yaklaşık 5.000 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Çatışmalarda her iki taraftan da 2.000’den fazla kişinin öldüğünün sanıldığını kaydeden Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle günde birkaç kez Dağlık Karabağ konusunda telefonda görüştüğünü aktardı.
Dağlık Karabağ’daki yetkililer tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül’den bu yana 874 askeri personelin ve 37 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Azerbaycan ise 61 sivilin hayatını kaybettiğini, 291 kişinin yaralandığını bildirmiş, ancak askeri kayıplara dair açıklama yapmamıştı.
Putin, ABD’nin Rusya’nın çözümde arabuluculuk etmesine yardım edeceğini de belirtti.
‘‘ABD ve Rusya’nın konumu değişti’’
Putin, ABD ve Rusya’nın dünyanın en önemli sorunları konusundaki tek karar alıcı olma konumunun değiştiğini, Çin ve Almanya’nın da dünyanın büyük güçleri arasına katıldığını kaydetti.
ABD’nin rolünün İngiltere ve Fransa’yla birlikte azaldığını söyleyen Putin; Pekin ve Berlin’in ise siyasi ve ekonomik yeni süper güçler olarak ortaya çıktıklarına dikkat çekti.
Putin, Washington’un Moskova ile küresel sorunları tartışma isteği duymaması durumunda Moskova’nın diğer ülkelerle bu konuları tartışmaya hazır olduğunu ekledi.
‘‘Yeni ABD yönetiminin diyaloğa açık olmasını umuyoruz’’
ABD’de 3 Kasım Başkanlık seçimlerine kısa süre kala Putin yeni yönetimin güvenlik ve nükleer silahlar konusunda diyaloğa açık olmasını umduğunu kaydetti.
Putin, dünyanın bir silah kontrol sistemi olmaksızın geleceğinin olmayacağını kaydetti. Anlaşmanın uzatılmaması halinde Rusya’nın güvenlik sorunu yaşamayacağını da sözlerine ekledi.
Washington geçen hafta Rusya’nın 2010 yılında imzalanan ve süresi Şubat ayında dolacak olan Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın (New START) koşulsuz olarak bir yıl uzatılması teklifini reddetmişti. Anlaşma nükleer savaş başlıklarının ve onları taşıyan füze ve bombardıman uçaklarının sayısının her iki ülke tarafından da sınırlandırılmasını öngörüyor.
Son olarak hem Washington hem de Moskova’dan yapılan açıklamalarda anlaşmanın uzatılması konusunda uzlaşı yoluna girildiği belirtilmişti.
Putin, zehirlenen Rus muhalif Alexei Navalny ile ilgili de konuştu ve ‘‘Rusya’da biri Navalny’yi zehirlemiş olsaydı Almanya’da tedavi olmasına da izin vermezdi’’ dedi.
Navalny 20 Ağustos’ta Sibirya’dan havalanan bir uçakta rahatsızlanmış ve daha sonra tedavi için hava yoluyla Berlin’e taşınmıştı. Alınan kan örnekleri Navalny’nin Sovyetler Birliği döneminden kalma Noviçok türü bir sinir gazıyla zehirlendiğini ortaya koymuştu.