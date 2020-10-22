Putin: ‘‘Türkiye ve Rusya Orta Yolu Bulmalı’’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Valdai Kulübü’nün yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Rusya ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, ancak anlaşmazlıkları aşmak için orta yolu bulmaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert görünmekle birlikte esnek bir siyasetçi olduğunu belirten Putin, Erdoğan’ın Rusya’nın güvenilir bir ortağı olduğunu söyledi.

Putin ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da meydana gelen çatışmalarda Moskova’nın tahminine göre yaklaşık 5.000 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çatışmalarda her iki taraftan da 2.000’den fazla kişinin öldüğünün sanıldığını kaydeden Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle günde birkaç kez Dağlık Karabağ konusunda telefonda görüştüğünü aktardı.

Dağlık Karabağ’daki yetkililer tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül’den bu yana 874 askeri personelin ve 37 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Azerbaycan ise 61 sivilin hayatını kaybettiğini, 291 kişinin yaralandığını bildirmiş, ancak askeri kayıplara dair açıklama yapmamıştı.