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Putin: Türkiye’den Moskova'ya heyet gelecek

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, Libya krizine ilişkin temasların sürdüğünü belirterek, “Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde Moskova’ya Türkiye’den heyet gelecek” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Yıllık Büyük Basın Toplantısı’nda Libya krizine ve ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, “Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde Moskova’ya Türkiye’den heyet gelecek. Umarım BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile birlikte hem Libya hem de Libya halkının kabul göreceği nihai bir çözüm buluruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecine ilişkin soruyu, “Senato’nun da Trump’ı görevinden alacağını sanmıyorum” yanıtını verdi.

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