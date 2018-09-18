Putin: ‘Uçağımızın Düşürülmesi Trajik Olaylar Zincirinin Sonucu’

Suriye’nin Lazkiye kentinde İsrail’in Esat rejimine ait hedefleri vurmasıyla neredeyse eşzamanlı olarak Rus uçağı düşürülmüştü. Rusya Suriye’nin uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü doğruladı. Rusya savunma bakanlığı dolaylı olarak İsrail’i suçladı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de Rus uçağının düşürülmesini “trajik olaylar zinciri” olarak niteledi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 personeli taşıyan Rus Il-20 tipi keşif uçağı Moskova’nın müttefiki Suriye’nin dost ateşinde düşürüldü. Ancak Rusya uçağının düşürülmesinden dolaylı olarak İsrail’i sorumlu tuttu. İsrail savaş uçakları o sırada Lazkiye kentinde rejime ait hedefleri füzelerle hedef alıyordu. Rus Savunma Bakanlığı’na göre, İsrail Suriye’deki hedefleri vuracağını Moskova’ya sadece 1 dakika önce bildirdi ve Rus uçağı da çapraz ateş tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Rus devlet televizyonuna konuşan bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov, İsrail’in hamlesini düşmanca olarak niteledi. Rus sözcü, “İsrail ordusunun sorumsuz davranışları yüzünden 15 Rus askeri öldü” ifadesini kullandı. İsrail ordusundan ya da Başbakan Netanyahu’nun ofisinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile telefon görüşmesi yaptı, Rus basınına göre Şoygu görüşmede İsrail tarafına uçağının düşürülmesinden tamamen İsrail’i sorumlu tuttuğu mesajını iletti. Rus bakan daha sonra konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede İsrail’in Suriye hava savunma sisteminin İsrail saldırısına karşılık vermeyeceğini varsaydığını söyledi. İsrail’in Moskova Büyükelçisi de olayın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Moskova keşif uçağının Suriye’nin batısında bulunan Rus üssü Hmeymim’e inmek üzere yaklaşırken radardan kaybolduğunu ve o sırada hem İsrail uçaklarının hem de Fransız donanmasından gemilerin Suriye içerisinde aynı bölgede hedefleri vurduğunu açıklamıştı. Fransa ise o bölgede hava saldırısı düzenlediği iddiasını yalanladı. Rus Savunma Bakanlığı: İsrail uçağımızı kalkan olarak kullandı Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Suriye’deki hedefleri vuran İsrail F-16’ları Rus keşif uçağını Suriye uçaksavar ateşinin hedefi olmamak için sahadaki hedeflerine yaklaşırken kalkan olarak kullandı.

Rus sözcü, “Rus uçağının arkasına gizlenerek İsrail pilotları uçağı Suriye’nin uçaksavar sistemleri menzilinde bırakmış oldu. Bunun sonucunda da Rus uçağı S-200 füze sistemi tarafından düşürüldü” dedi. Sözcü, İsrailli pilotların Rus uçağını görmemiş olamayacaklarını belirtirken, “İsrail bu provokasyonu kasten yapmıştır” sözleriyle sert çıktı. Konaşenkov, “Bu durum Rusya-İsrail ortaklığı ile uyuşmuyor” ifadesini kullandı. Putin: Netanyahu ile görüşebilirim Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov olayla ilgili Rusya’nın kaygısını dile getirmişti. Kremlin sözcüsüne göre Rusya Cumhurbaşkanı Putin uçağın düşürülmesini “trajik olaylar zinciri” olarak niteledi, uçağı İsrail’in düşürmediğini, durumun incelenmesi gerektiğini söyledi. İsrailli diplomatik kaynaklar İsrail Başbakanı Netanyahu ve Putin’in telefon görüşmesi yapacağını duyurmuş, başka ayrıntı vermemişti. Putin de gün içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşebileceğini söyledi. Putin, Rusya’nın vereceği karşılığın Suriye’de görev yapan Rus askerlerinin güvenliğini sağlamak amaçlı olacağını belirtti.