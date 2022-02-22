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Putin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine barış gücü gönderiyor

22.02.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.

Putin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine barış gücü gönderiyor

Karar gerilimi tırmandırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi akşamı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnamelere imza atmasının ardından bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.

Putin’in açıklaması uluslararası camiada tepki yaratırken, aylardır devam eden Ukrayna gerilimini de tırmandırdı. Barış gücünün bölgeye ne zaman intikal edeceği ve kaç askerden oluşacağı gibi konular henüz netlik kazanmadı. Kremlin gönderilecek askerleri "barış gücü" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Luhansk ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya Rusya'nın tanıma kararına yaptırım alma yönünde anlaştı. Beyaz Saray da Salı günü yaptırımlar açıklayacak.

Zelenskiy: Net adımlar bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın tanıma kararına ilişkin bunun Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu söyledi.

Kiev'in provokasyona gelmeyeceğini ancak toprak bütünlüğünden de vazgeçmeyeceğini söyleyen Zelenskiy, Batılı müttefiklerden artık desteklerini gösteren "net ve etkili adımlar" beklediklerini kaydetti.

Almanya'da Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre Liderler Putin'ın adımını kınayarak bunun Minsk barış anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğunu belirterek "bu adımın cevapsız kalmayacağı" konusunda anlaştı.

BM Güvenlik Konseyi toplantı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.Toplantıda Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek "savaş bahanesi" olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı ve sonuçların Ukrayna, Avrupa ve dünya genelinde "korkunç" olacağı konusunda uyardı.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Batılı güçleri uyararak durumu daha da kötüleştirmemek için "iki kez düşünmeye" çağırdı.

dpa,Reuters,AFP/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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