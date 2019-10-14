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Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada kapsamlı yeni bir Soğuk Savaş başlamayacağını umduğunu, ancak başlaması durumunda bile Rusya’nın buna hazır olduğunu açıkladı.

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Sputnik'in haberine göre Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Rus ve Arap medyasına demeç veren Putin, “Yeni Soğuk Savaş çıkar mı” sorusuna, “Doğrusu yeni Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlamasını istemiyorum. Umarım başlamaz. Ancak benzer bir gelişme yaşanır ise Rusya buna şimdiden hazırlıklı. Bizim elimizde kimsenin geliştirmeyi bile başaramadığı yeni nesil silahlar mevcut. Dolayısıyla bu tür gelişmeler yaşanırsa biz hazırlıklıyız” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
putin Soğuk Savaş

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