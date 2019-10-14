Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Sputnik'in haberine göre Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Rus ve Arap medyasına demeç veren Putin, “Yeni Soğuk Savaş çıkar mı” sorusuna, “Doğrusu yeni Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlamasını istemiyorum. Umarım başlamaz. Ancak benzer bir gelişme yaşanır ise Rusya buna şimdiden hazırlıklı. Bizim elimizde kimsenin geliştirmeyi bile başaramadığı yeni nesil silahlar mevcut. Dolayısıyla bu tür gelişmeler yaşanırsa biz hazırlıklıyız” açıklamasını yaptı.

