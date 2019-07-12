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Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Abbas'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Filistin-İsrail müzakerelerinin başlatılması dahil olmak üzere, barışın sağlanması için adımlar atmaya hazır olduğu teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, insani yardıma ilişkin iş birliği konusunun da gündeme geldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Filistin putin Rusya

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