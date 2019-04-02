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Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ sorununu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ sorununu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Aliyev bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk süreci kapsamında Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulma konusunda yardım etmeye hazır olduğu belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine ilişkin 29 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüştüğü hatırlatılan açıklamada, "Putin, Bakü ve Erivan arasındaki müzakere sürecinin yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aliyev Azerbaycan putin Rusya

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