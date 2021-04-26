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"Putin ve Biden, Haziran ayında bir araya gelebilir"

26.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında bir araya gelebilir.

"Putin ve Biden, Haziran ayında bir araya gelebilir"

Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'a dayandırılan haber RIA haber ajansında yer aldı.

Ushakov, görüşmeyle ilgili kesin kararın henüz alınmadığını söyledi.

Rusya'nın 1998-2008 yıllarında ABD büyükelçiliğini yapan Ushakov, "Pek çok faktöre bağlı karar alacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün yaptığı açıklamada, Biden'ın zirve önerisinin "olumlu" karşılandığını ve şu anda değerlendirilmekte olduğunu söylemişti.

Rusya'nın Kommersant gazetesinde yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre Biden, Putin'e 15-16 Haziran'da bir Avrupa ülkesinde görüşme teklifinde bulundu.

Kremlin, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.


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