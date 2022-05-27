Putin ve Draghi Gıda Krizi Konusunu Görüştü

Rusya tarafından yapılan açıklamada “Putin, batının siyasi amaçlı yaptırımlarının kaldırılması şartıyla, tahıl ve gübre ihracatı yoluyla gıda krizinin aşılmasına önemli bir katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı” denildi.

İtalya Başbakanı Draghi dün akşam düzenlediği basın toplantısında Putin’le görüşeceğini ve kendisini gıda krizi hakkında adım atmak konusunda sorumlu hissettiğini söylemişti.

Draghi, Putin’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada da Rusya liderinin kendisine gıda krizinin sorumlusunun batının uyguladığı ambargolar olduğunu söylediğini belirtti. Draghi görüşmede kendisinin özellikle Ukrayna’da silolarda bekleyen tahılların Karadeniz’deki limanlar vasıtasıyla gıda pazarlarına ulaştırılması konusuna eğildiğini söyledi.

İtalya Başbakanı konuyla ilgili olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’yle de bir görüşme yapacağını açıkladı.

Rusya’nın bu teklifi ABD tarafından olumlu karşılanmıyor. Beyaz Saray, Rusya’nın tahıl ihracatına izin vermesi karşılığında yaptırımların gevşetilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtiyor.

Ukrayna da Rusya’yı tüm dünyayı tehdit etmekle suçluyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptığı açıklamada, Rusya’nın gıda krizini bir silah gibi kullandığını ve dünyadan fidye ister şekilde davrandığını söyledi.

Rusya, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü gemilerin çıkamaması konusunda da Ukrayna’yı suçluyor ve Ukrayna’nın liman bölgelerini mayınlardan temizlemesi gerektiğini söylüyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol limanının mayınlardan temizlendiğini ve limanda bulunan 6 yabancı geminin çıkış yapabileceklerini açıkladı. Rusya, Bulgaristan, Dominik, Liberya, Panama, Türkiye ve Jamaika bandıralı gemilerin limandan ayrılması için bu ülkelere de çağrı yaptı.

