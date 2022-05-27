HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Putin ve Draghi Gıda Krizi Konusunu Görüştü

Putin ve Draghi Gıda Krizi Konusunu Görüştü

27.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, uluslararası gıda krizine çözüm bulabilmek için alternatifleri konuştu. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırımları kaldırılması halinde sorunun çözülebileceği belirtildi.

Putin ve Draghi Gıda Krizi Konusunu Görüştü

Rusya tarafından yapılan açıklamada “Putin, batının siyasi amaçlı yaptırımlarının kaldırılması şartıyla, tahıl ve gübre ihracatı yoluyla gıda krizinin aşılmasına önemli bir katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı” denildi.

İtalya Başbakanı Draghi dün akşam düzenlediği basın toplantısında Putin’le görüşeceğini ve kendisini gıda krizi hakkında adım atmak konusunda sorumlu hissettiğini söylemişti.

Draghi, Putin’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada da Rusya liderinin kendisine gıda krizinin sorumlusunun batının uyguladığı ambargolar olduğunu söylediğini belirtti. Draghi görüşmede kendisinin özellikle Ukrayna’da silolarda bekleyen tahılların Karadeniz’deki limanlar vasıtasıyla gıda pazarlarına ulaştırılması konusuna eğildiğini söyledi.

İtalya Başbakanı konuyla ilgili olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’yle de bir görüşme yapacağını açıkladı.

Rusya’nın bu teklifi ABD tarafından olumlu karşılanmıyor. Beyaz Saray, Rusya’nın tahıl ihracatına izin vermesi karşılığında yaptırımların gevşetilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtiyor.

Ukrayna da Rusya’yı tüm dünyayı tehdit etmekle suçluyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptığı açıklamada, Rusya’nın gıda krizini bir silah gibi kullandığını ve dünyadan fidye ister şekilde davrandığını söyledi.

Rusya, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü gemilerin çıkamaması konusunda da Ukrayna’yı suçluyor ve Ukrayna’nın liman bölgelerini mayınlardan temizlemesi gerektiğini söylüyor.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol limanının mayınlardan temizlendiğini ve limanda bulunan 6 yabancı geminin çıkış yapabileceklerini açıkladı. Rusya, Bulgaristan, Dominik, Liberya, Panama, Türkiye ve Jamaika bandıralı gemilerin limandan ayrılması için bu ülkelere de çağrı yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS giriş belgeleri yayınlandı mı?LGS giriş belgeleri yayınlandı mı?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' iddiasına yanıt!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' iddiasına yanıt!
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
Anahtar Kelimeler:
İtalya Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı

Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.