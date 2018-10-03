Putin ve Esat’tan Suriye Açıklamaları

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus askerlerinin Suriye hükümeti istediği takdirde savaş bittiğinde Suriye’yi terkedeceğini söyledi.

Moskova’da bir enerji konferansında konuşan Putin, çatışmalar kesildiğinde tüm yabancı askerlerin Suriye’yi terketmesi gerektiğini kaydetti. Rusya’nın da bu adımı atmaya hazır olup-olmadığının sorulması üzerine Putin, “Eğer Suriye hükümeti isterse Rusya da askerlerini geri çekecektir” mesajını verdi.

Rusya, müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek için 2015’te ülkedeki iç savaşa müdahil olmuştu. Rusya’nın müdahalesiyle savaştaki dengeler değişmiş, Esat hükümeti muhaliflerin elindeki bölgelerin çoğunu geri almayı başarmıştı. Rusya halen Suriye’de bir hava ve donanma üssü bulunduruyor.

Kremlin Amerika’nın Suriye’ye müdahalesini eleştirirken, bunun için BM ya da Suriye hükümetinden yetki alınmadığını belirtiyor.

Esat: “Arap ülkeleriyle anlaştık”

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Esat, ülkesindeki iç savaştan kaynaklı yıllar süren husumetin ardından, Suriye’nin diğer Arap devletleriyle “büyük çaplı bir anlayış birliğine” vardığını söyledi. Esat bu açıklamayı az bilinen bir Kuveyt gazetesine yaptı.