HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin ve Esat'tan Türkiye ve ABD'ye Eleştiri

Putin ve Esat'tan Türkiye ve ABD'ye Eleştiri

14.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Lideri Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esat’ı Moskova’da ağırladı. Bu Esat’ın 2015 yılından bu yana ilk Moskova ziyareti oldu. Toplantıda ikili, Suriye’de Türk ordusunun ve ABD askerlerinin BM kararı olmaksızın bulunmasını eleştirdiler

Putin ve Esat'tan Türkiye ve ABD'ye Eleştiri

Rusya Lideri Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esat’ı Moskova’da ağırladı. Bu Esat’ın 2015 yılından bu yana ilk Moskova ziyareti oldu. Toplantıda ikili, Suriye’de Türk ordusunun ve ABD askerlerinin BM kararı olmaksızın bulunmasını eleştirdiler.

Esat, Moskova’ya gitmemiş olsa en güçlü müttefiki Rusya’nın lideriyle 2018 yılında Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde biraraya gelmişti. 2015 yılından bu yana Rusya’nın verdiği destek Beşar Esat’ın Suriye’de ayakta kalmasını sağlayan ve ana nedenlerden biri oldu. Esat’a iktidarda kalması için destek veren bir diğer ülke de İran.

Kremlin’den Putin-Esat görüşmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Putin’in Esat’a, BM kararı olmaksızın Suriye’de bulunan yabancı güçlerin ülkede bütünlüğün sağlanmasını önlediğini söylediği belirtilirken Rusya lideri Esat’ı ülkede Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanması nedeniyle de tebrik etti.

Putin ayrıca Esat’a “Teröristler çok ciddi yenilgiler aldılar ve sizin liderliğinizdeki hükümet ülke topraklarının yüzde 90’nını kontrol ediyor” dedi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada Suriye liderinin de “Putin’e insani yardımları ve ülkede terörün yayılmasının önlenmesine ilişkin verdikleri destek için teşekkür ettiği” belirtildi. Esat, Suriye ordusu ve Rusya güçlerinin elde ettiği bölgeleri “özgürleşmiş bölgeler” olarak ifade etti.

Öte yandan Beşar Esat, Suriye’ye yönelik bazı ülkelerin uyguladıkları ambargoları da eleştirdi ve bunların insanlığa aykırı ve kanunsuz olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler son olarak geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla, Esat rejimine yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da görüşmeye ilişkin olarak verdiği haberinde, “Putin ve Esat’ın, Suriye’de terörizmle mücadele ve Suriye topraklarının özgürleştirilmesi konusunda işbirliği konularını görüştüklerini” belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Var mı, yokmu? Bilim insanları da G noktasını bulamıyor! Var mı, yokmu? Bilim insanları da G noktasını bulamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İstanbul'da mesafeyi beğenmeyen taksi sürücüsüne ceza

İstanbul'da mesafeyi beğenmeyen taksi sürücüsüne ceza

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.