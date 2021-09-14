Putin ve Esat'tan Türkiye ve ABD'ye Eleştiri

Rusya Lideri Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esat’ı Moskova’da ağırladı. Bu Esat’ın 2015 yılından bu yana ilk Moskova ziyareti oldu. Toplantıda ikili, Suriye’de Türk ordusunun ve ABD askerlerinin BM kararı olmaksızın bulunmasını eleştirdiler.

Esat, Moskova’ya gitmemiş olsa en güçlü müttefiki Rusya’nın lideriyle 2018 yılında Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde biraraya gelmişti. 2015 yılından bu yana Rusya’nın verdiği destek Beşar Esat’ın Suriye’de ayakta kalmasını sağlayan ve ana nedenlerden biri oldu. Esat’a iktidarda kalması için destek veren bir diğer ülke de İran.

Kremlin’den Putin-Esat görüşmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Putin’in Esat’a, BM kararı olmaksızın Suriye’de bulunan yabancı güçlerin ülkede bütünlüğün sağlanmasını önlediğini söylediği belirtilirken Rusya lideri Esat’ı ülkede Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanması nedeniyle de tebrik etti.

Putin ayrıca Esat’a “Teröristler çok ciddi yenilgiler aldılar ve sizin liderliğinizdeki hükümet ülke topraklarının yüzde 90’nını kontrol ediyor” dedi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada Suriye liderinin de “Putin’e insani yardımları ve ülkede terörün yayılmasının önlenmesine ilişkin verdikleri destek için teşekkür ettiği” belirtildi. Esat, Suriye ordusu ve Rusya güçlerinin elde ettiği bölgeleri “özgürleşmiş bölgeler” olarak ifade etti.

Öte yandan Beşar Esat, Suriye’ye yönelik bazı ülkelerin uyguladıkları ambargoları da eleştirdi ve bunların insanlığa aykırı ve kanunsuz olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler son olarak geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla, Esat rejimine yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da görüşmeye ilişkin olarak verdiği haberinde, “Putin ve Esat’ın, Suriye’de terörizmle mücadele ve Suriye topraklarının özgürleştirilmesi konusunda işbirliği konularını görüştüklerini” belirtti.

