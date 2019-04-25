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Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’nın Vladivostok kentinde bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un tarihi görüşmesi gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’nın Vladivostok kentinde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un tarihi görüşmesi gerçekleşti. Vladivostok kentinde bir araya gelen liderlerin görüşmesi yerel saatle 14.10 sularında başladı. Gelen bilgilere göre görüşme planlanan zamandan daha uzun sürecek. Birebir görüşme sonrası, iki ülke delegasyonlarının katılımıyla müzakereler genişletilmiş bir biçimde devam edecek.

İki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Kim Jong-un ziyaretinin Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu ifade ederek, “Bugün Rusya’ya yaptığınız ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğinden ve Kore Yarımadası’ndaki durumu nasıl çözebileceğimize, birlikte ne yapabiliriz, Rusya’nın bu olumlu süreçleri desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Kim’e, "Sizi Rusya’da görmekten çok memnun oldum" diyen Putin, bu toplantının uzun zamandır planlandığını dile getirdi. Putin "Ancak her şeyden önce, sizi Kuzey Kore başkanlığına geldiğiniz için bir daha tebrik ediyorum. Daha önce size mektup yazarak zaferinizi kutlamıştım ama bir kez daha zevkle sizi şahsen tebrik ediyorum. Ülkenize yaptığım ziyareti hatırlıyorum. Babanız, ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşması olan temel anlaşmanın imzalanmasının başlatıcılarından biriydi" şeklinde konuştu.
Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un, Putin’e kendisini Vladivostok’taki zirveye davet ettiği için ve bu toplantıya katılmak için binlerce kilometre seyahat etmesinden dolayı teşekkür etti. Kim Jong-un, "Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Meşgul olmanıza rağmen, samimi ilgi gösteriyor ve Moskova’dan buraya gelmek için birkaç bin kilometrce yol kat ettiniz" ifadelerini kullandı.

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