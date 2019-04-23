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Putin ve Kim Perşembe günü görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında planlanan görüşmenin Perşembe günü gerçekleşeceği duyuruldu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin 25 Nisan Perşembe günü düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında planlanan görüşmenin Perşembe günü gerçekleşeceği duyuruldu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin 25 Nisan Perşembe günü düzenleneceğini duyurdu. Toplantının gündemine dair bilgi veren Uşakov, “Kore Yarımadası’ndaki nükleer problem için diplomatik ve politik çözümler üzerine odaklanılacak” ifadelerini kullandı.

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