HABER

Putin ve Kral Selman "enerji piyasalarını" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

Putin ve Kral Selman "enerji piyasalarını" görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilerek, "Taraflar, ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra, küresel enerji piyasalarındaki iş birliğine devam etmeye hazır olduğunu yinelediler." ifadesine yer verildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Putin'in bu yıl Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini bildirmişti.

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji Rusya Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.