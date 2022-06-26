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Putin ve Lukaşenko bir araya geldi! Alınan kararı dünyaya böyle duyurdu: Önümüzdeki birkaç ay içerisinde...

26.06.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir araya geldi. Putin, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Belarus’a, İskender-M taktik füze sistemlerini nakledeceğiz. Füzeler hem konvansiyonel hem nükleer versiyonlarda. Füzeler bilindiği gibi hem balistik hem de seyir füzesi olarak kullanılabiliyor" dedi.

Putin ve Lukaşenko bir araya geldi! Alınan kararı dünyaya böyle duyurdu: Önümüzdeki birkaç ay içerisinde...

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Savunma alanında Belarus ile Rusya savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya gelerek çalışma yapmasını öneren Putin, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Belarus’a, İskender-M taktik füze sistemlerini nakledeceğiz. Füzeler hem konvansiyonel hem nükleer versiyonlarda. Füzeler bilindiği gibi hem balistik hem de seyir füzesi olarak kullanılabiliyor" dedi.

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BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Konstantinovsky Sarayı’nda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırladı. İki lider, görüşme öncesinde gazetecilere poz verdikten sonra özel görüşmeye geçerek, Ukrayna’daki savaş, küresel gıda krizi, ABD ve batılı ülkelerle yaşanan gerilimler başta olmak üzere Belarus ve Rusya arasındaki askeri alandaki işbirliği konularını görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, son dönemlerde gündeme gelen tahıl ve gübre konusunu ele aldıklarını söyleyerek, "Şu an mineralli gübreler yavaş yavaş gönderiliyor. Bence en önemli liman orada olacak. Daha sonra limanın genişletilip genişletilmeyeceğini göreceğiz" dedi.

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Gübre üretimi konusunda dünyada lider konumda olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Dünya pazarının en büyük gübre tedarikçisi biziz. Belarus ile Rusya’nın ürettiği yüzde 25’lik miktar dünya pazarı için çok önemli bir miktar. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) zirvesinde liderlerle yaptığım görüşmeyle ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyorum. Söz alan liderlerin çoğu gıda arzındaki kesintiler, dünya pazarında gıda fiyatlarının arması ve gübre ile ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya'nın dünya pazarına sunduğu tahıl miktarında bu yıl bir artış olabilir. Geçtiğimiz yıl Rusya, dünya pazarına 40 milyon tondan fazla tahıl tedarik etti. Muhtemelen bu tarım yılında önümüzdeki yaza kadar 50 milyonun üzerinde olacağız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BELARUS KARARI: ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE...

Putin ile Lukaşenko arasındaki görüşmede 2 ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Birlik Devletler konusu da ele alınırken, Putin, imzalanan anlaşmanın şu ana kadar eksiksiz olarak uygulandığına dikkat çekti. Putin, savunma alanında Belarus ile Rusya savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya gelerek çalışma yapmasını önererek, "Savunma bakanlarını ve genelkurmay başkanlarının tüm detaylar üzerinde çalışma yapması için ortak çalışma yapmasını teklif ediyorum. Sizinle anlaştığımız gibi gündeme getirdiğiniz konuyla ilgili bir karar aldık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Belarus’a, İskender-M taktik füze sistemlerini nakledeceğiz. Füzeler hem konvansiyonel hem nükleer versiyonlarda. Füzeler bilindiği gibi hem balistik hem de seyir füzesi olarak kullanılabiliyor" dedi. Putin ayrıca Belarus Hava Kuvvetleri’nin elindeki Su-25 savaş uçaklarının Rusya’daki fabrikalarında modernize edilmesini de önerdi.

"BU BİR SAVAŞ İLANINA BENZİYOR"

Putin ve Lukaşenko toplantıda Litvanya’nın, Kaliningrad’dan, Rusya topraklarına demiryolu şebekesine kısıtlama getirmesi konusunu da ele aldı. Basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Lukaşenko, "Bu bir savaş ilanına benziyor. Modern dünyada kabul edilemez. Komşularımızın izlediği politikalardan dolayı çok stresliyiz. Genel olarak Polonya ve Litvanya öncülüğünde bir çatışma politikası yürütülüyor. Özellikle Ukrayna’da bunlardan yeterince var. Bu restleşmeye neden ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum. Ancak itici, iğrenç ve agresif bir politika izledikleri kesin. Bu konuyu Belarus, Rusya kadar anavatanımızı korumak için en ciddi silahların kullanımına bile her şeye hazır olabilmemiz için gündeme getiriyorum. Bu bizim acil sorunumuzdur" şeklinde konuştu.

Batı ülkeleri ile yaşanan sorunların yanı sıra ABD’nin, Avrupa’daki silah yatırımlarına dikkat çeken Putin, ABD nükleer silahlarının Avrupa’da bulunduğuna dikkat çekerek, "ABD'lilerin, Kuzey Atlantik bloğunun (NATO) altı Avrupa üye ülkesinde depolanmış 200 taktik nükleer silahı var ve sadece ABD'lilerin değil bu ülkelerden de 257 uçak da muhtemel kullanımları için hazırlandı. Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekli" dedi.

Kaynak: İHA

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