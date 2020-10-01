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Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 01:46 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Putin ve Macron arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili endişeler dile getirildi.

AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISI

Putin ve Macron, görüşmede tarafları, tam ateşkesin yanı sıra gerginliğin düşürülmesi ve "azami itidale" çağırdı.

Dağlık Karabağ krizinin, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde gelecekteki etkileşim parametreleri ele alındı.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. (AA)

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